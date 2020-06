Un examen d'admission allégé pour les candidats ingénieurs

Cette réduction des sujets d'évaluation pourrait-elle poser problème dans leur cursus aux futurs ingénieurs? Pas vraiment, estiment les écoles polytechniques de la Fédération Wallonie-Bruxelles (UCLouvain, UMons, ULB et ULiège). En effet, l'examen n'a pas pour objectif de vérifier des connaissances, mais plutôt de s'assurer que la capacité de raisonnement et la maîtrise du langage mathématique sont acquises par les candidats.

Examens en présentiel

À l' UCLouvain , la salle de spectacle de l'Aula Magna et le hall d'athlétisme du Blocry, transformés pour accueillir des étudiants, recevront les quelque 400 personnes qui aspirent à une carrière d'ingénieur. "Tout se déroulera dans le plus grand respect des conditions sanitaires ", insiste Sophie Vanespen de l'École polytechnique louvaniste.

À l' ULB , ce sont 566 candidats qui sont attendus ce mercredi et jeudi au Palais 3 du Heysel. " Il y a dix ans, nous avions moins de 300 inscrits en première session , mais depuis, nous enregistrons une hausse d’environ 10% chaque année", souligne le professeur Jérémie Roland, secrétaire du jury. La décision d'organiser l'épreuve hors des murs a été prise afin de respecter l'ensemble des règles de sécurité.

Si quelques élèves de 15-16 ans tentent habituellement leur chance, l’épreuve à l'ULB accueille cette fois un élève de 13 ans à peine . À l'inverse, certains candidats ont plus de 50 ans. En cas d’échec dans l’une des épreuves lors des premières sessions, les candidats disposeront d’une deuxième chance fin août ou début septembre.

Examen d'entrée en médecine et dentisterie

Les aspirants ingénieurs ne sont pas les seuls qui se frotteront à une épreuve d'entrée cet été. En médecine et dentisterie, des examens en présentiel seront également organisés le 28 août et le 12 septembre. La première se déroulera à Brussels Expo, tandis que la seconde sera organisée, de manière décentralisée, au sein des unifs. Malgré la crise du coronavirus, les sujets d'évaluation n'ont pas été adaptés, mais le jury est "conscient de la situation", assurait récemment l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES).