Un formulaire pour évaluer son comportement en zone rouge

"On peut s'être rendu dans une zone rouge en ayant eu le comportement adéquat et à l'inverse avoir eu un comportement à risque dans une zone verte."

Karine Moykens précise que ce système de self assessment fonctionnera à partir du 1er octobre. "Toute personne ayant passé plus de 48h à l'étranger, peu importe qu'il s'agisse d'une zone verte, orange ou rouge, doit remplir le PLF (Passenger Locator Form, NDLR). Le questionnaire d'autoévaluation relatif au comportement du voyageur sera intégré à ce formulaire, il ne faudra donc pas le chercher. On peut s'être rendu dans une zone rouge en ayant eu le comportement adéquat et à l'inverse avoir eu un comportement à risque dans une zone verte", résume la responsable de la task force interfédérale testing-tracing.