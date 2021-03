"Un jour, je te décevrai, et ce jour-là, j’aurai besoin de toi"

Il serait bon de faire évoluer les pratiques et les mentalités à l'égard du droit à l’insolvabilité de façon à ce que la PRJ permette le rebond de ces entreprises.

J’aime particulièrement cette citation de Robert Desnos. Elle nous rappelle que si l’amitié doit être entretenue, la solidité de cette relation ne se confirme véritablement que quand elle est mise à l'épreuve. Il en est de même des relations d’affaires.

Dans le contexte de l’échéance du moratoire sur les faillites, on a beaucoup parlé de la réforme de la procédure de réorganisation judiciaire (PRJ). Pour augmenter les effets de ces réformes sur la relance, il est également important de réformer les comportements des acteurs économiques en cas de PRJ.

Pour rappel, la procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de l’entreprise en difficulté ou de ses activités. Dans un premier temps, l’objectif est d’assurer une protection rapide du débiteur contre les actions individuelles des créanciers. Une première étape qui peut crisper certaines relations d’affaires. Cette frustration est légitime, car les fournisseurs et partenaires de l’entreprise sont aussi confrontés à des besoins de trésorerie et ces besoins seront impactés par cette procédure.

Dans un deuxième temps, il s’agit de négocier et proposer un plan de réorganisation comprenant un étalement ou un abattement partiel des créances. On parlera de PRJ par accord amiable (avec au moins 2 créanciers) ou par accord collectif (avec tous les créanciers). Dans le cas de l’accord collectif, le plan doit être approuvé à la double majorité des créanciers (majorité en nombre et majorité par rapport au montant total de l’endettement).

Le passage par la case PRJ entraine trop souvent un changement de comportements d’une série de fournisseurs et de partenaires vis-à-vis de l’entreprise.

Pour obtenir un vote favorable et rétablir la confiance, il est toujours préférable de formuler des hypothèses cohérentes et de présenter un plan offrant des perspectives réalistes pour l’entreprise et ses créanciers. En théorie, si le plan est approuvé, l’entreprise obtient une deuxième chance et la continuité est assurée. Mais la réalité est plus dure. Le passage par la case PRJ entraine trop souvent un changement de comportements d’une série de fournisseurs et de partenaires vis-à-vis de l’entreprise. Ces changements de comportements entrainent plus de risques et représentent un coût caché.

Au "cul du camion"

Ainsi, le fournisseur qui octroyait 60 jours de délais de paiement exige désormais d’être payé « au cul du camion ». Un client qui envisageait de passer une grosse commande refuse de payer un acompte. Le besoin de fonds de roulement doit être renforcé alors qu’il est encore plus difficile qu’avant de convaincre un banquier. Enfin, certains employés compétents sont discrètement occupés à chercher un emploi plus stable. Ces multiples changements de comportements sont parfois compréhensibles et toujours préjudiciables à la continuité de l’entreprise.

Le recours à la PRJ ou à la faillite est trop fréquemment associé à la mauvaise gestion, alors qu’il résulte plus souvent d’un concours de circonstances plus complexes et souvent compréhensibles si l’on fait l’effort de poser les bonnes questions. Certes, il restera toujours des fraudeurs et des tentatives de fraudes mais cela reste une minorité.

Quoi qu’il en soit, dans le contexte de la crise sanitaire, le passage par la case PRJ sera inévitable et nécessaire pour remettre sur pied des entreprises qui ont toujours été bien gérées et qui étaient en très bonne santé avant la crise. Il est donc utile de faire évoluer les pratiques et les mentalités pour renforcer la confiance et éviter que le recours légitime au droit de l’insolvabilité ne suscite des comportements qui empêchent les rebonds potentiels.

Soyez constructif et proposez des solutions

Alors, comment éviter cela ? Regardons d’abord du côté de l’entreprise en difficultés. Avant la procédure de PRJ, il est utile de se faire accompagner par un expert ou un médiateur d’entreprise, pour réaliser un diagnostic de la situation et préparer des options réalistes. Pendant la procédure, il est indispensable d’informer et d’impliquer vos partenaires et créanciers dans la mise au point de votre plan. C’est essentiel pour obtenir leur engagement présent et futur.

Si vous êtes du côté des fournisseurs et que la situation avec votre débiteur dégénère, soyez constructif et proposez des solutions.

De même à l’issue de la procédure, il faut que l’équipe dirigeante se mette pour priorité de gérer les relations d’affaires (fournisseurs, clients, banquiers) d’une main de maître. Il faut oser partager avec eux l’évolution des opportunités et défis de l’entreprise. Le climat de confiance qui en résultera favorisera l’engagement des fournisseurs vers un objectif commun et permettra à l’entreprise de bénéficier pleinement de leur expertise et de leur capacité d’innovation en temps utile.

Si vous êtes du côté des fournisseurs et que la situation avec votre débiteur dégénère, soyez constructif et proposez des solutions. Si rien ne bouge, avant de procéder par voie de contentieux, invitez votre débiteur à recourir aux autres outils du tribunal de l’entreprise. Je pense, par exemple, à la chambre de règlement amiable. Les juges conciliateurs qui y siègent tenteront sur une courte durée d’amener les parties à résoudre leur conflit et pourront pour ce faire donner leur avis, suggérer des solutions aux parties et/ou les confronter aux réalités juridiques et judiciaires… Cette confrontation entraine souvent les parties à « retomber sur terre », choisir la procédure idoine à suivre et prendre des mesures pour corriger le tir et éviter les faillites dommageables pour tous.

« Un jour, je te décevrai, et ce jour-là, j’aurai besoin de toi »… et je mettrai en place ce qu’il faut pour que tu puisses me faire confiance à nouveau.