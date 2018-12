"Un jour, nos dirigeants auront à répondre de leur laxisme"

Alors que la 24e conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP24) s'ouvre ce dimanche à Katowice, en Pologne, la société civile attend un "grand bon en avant" et appelle les dirigeants à revoir "leurs ambitions climatiques à la hausse" lors de ce sommet dont l'importance équivaut quasiment à celui de Paris en 2015.

"C’est devenu une obsession, et c’est la moindre des choses." Félicien Bogaerts a 21 ans, la langue bien pendue et un puissant tropisme écologiste. Si la marche pour le climat de dimanche est le succès inédit qu’on annonce, ça sera en grande partie grâce à lui.

→ Lire La marche pour le climat en pratique

Les organisateurs l’ont constaté: la vidéo de mobilisation "J’peux pas, j’ai climat", qu’il a mise en ligne avec la complicité de figures belges comme Philippe Geluck ou Angèle a fait exploser le compteur sur Facebook. De 500 marques d’intérêt par jour, l’événement "Claim the climate" de dimanche est soudain passé à 3.000, constate-t-on à la Coalition Climat, qui chapeaute la mobilisation.

Une plume au chapeau d’un garçon qui n’en est pas à son coup d’essai. Animateur autodidacte sur Classic 21 dès 16 ans, il s’est imposé comme un nouveau visage de la lutte environnementale en Belgique, avec sa chaîne YouTube "Le Biais Vert". "J’ai d’abord développé des outils dans la production audiovisuelle sans but précis, et puis j’ai vu le film "Demain" (Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015). Et ensuite pas mal de docus, de clashs que je me suis pris dans la figure. Aujourd’hui, en tant que créateurs de contenu sur internet,nous nous voyons difficilement faire des productions sur des sujets qui ne touchent pas de près ou de loin à la destruction de notre planète."

S’il parle à la première personne du pluriel, c’est qu’il n’est pas seul: il prépare ses productions avec ses colocataires — ils vivent à Bruxelles, dans le quartier Flagey — et en tout une dizaine de personnes prennent part à la production. La destruction de la planète, ils en parlent avec du contenu, "mais aussi un peu de divertissement, parce qu’il faut aussi en parler avec légèreté de ces enjeux-là, sinon on peut chercher un arbre pour se pendre".

"Aujourd’hui, on appelle plutôt à la mobilisation et à la désobéissance civile pour presser ceux qui sont vraiment au cœur du problème."

À l’image d’une jeunesse qui perd patience, il dégaine un discours plus corsé que celui auquel les écologistes du petit écran ont habitué les foules. "La communication autour de l’écologie ces 30 dernières années était souvent centrée sur les attitudes quotidiennes des citoyens. Nicolas Hulot, c’était fermer le robinet quand on se brosse les dents, se déplacer à vélo… On a cristallisé l’écologie sur une façon de culpabiliser les gens dans leurs petites habitudes. Oui, il faut changer ses habitudes. Mais on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur les citoyens. Aujourd’hui, on appelle plutôt à la mobilisation et à la désobéissance civile pour presser ceux qui sont vraiment au cœur du problème. Et ces gens-là, c’est le monde politique." La désobéissance civile, il l’encourage donc, même si ce n’est pas son terrain. "Nous, on est plus des recruteurs que des fantassins."

Car comme d’autres, il utilise le champ lexical de la guerre pour décrire le sérieux de la situation. "On est en guerre contre nous-mêmes. On est en guerre contre la grande religion commune qui est celle du consumérisme, du matérialisme. En guerre contre ceux qui nous nourrissent tous les matins, qui nous donnent nos psychotropes tous les soirs. Maintenant, il va falloir changer de vie. Ca suppose d’être en guerre contre ceux qu’on est depuis la révolution industrielle. Car aujourd’hui, le parasite, c’est nous", mitraille-t-il, reprenant la célèbre formule de l’agent Smith dans Matrix.

"Changer de récit"

On n’en a pas fini. Car Félicien Bogaerts lance un avertissement aux responsables politiques. "Notre gouvernement ne prend pas la mesure de l’urgence. Or un jour ces gens-là auront à répondre de leur responsabilité. Il n’est pas impossible que dans 30 ans, un Charles Michel, un Emmanuel Macron, soient entendus devant un tribunal international pour répondre de leur laxisme, de leur inaction."

"Il m’arrive encore d’acheter une bouteille d’eau en plastique, de fumer des cigarettes… Mais il y a toujours une conscience de ce que je suis en train de faire à l’environnement quand je le fais."

En attendant, il œuvre à la grande mutation des mentalités qu’il appelle de ses vœux: "L’objectif, c’est de faire basculer un terreau idéologique qui aujourd’hui est encore l’individualisme, le matérialisme: il est question de changer le récit." Et à partir du moment où on a changé de récit, le nouveau narratif climato-compatible structure votre vie et ce n’est pas forcément désagréable, poursuit-il. Félicien Bogaerts est donc végétarien – "la chose la plus simple et la plus impactante à faire tout de suite" –, il se déplace essentiellement à vélo, essaye de tendre vers le zéro déchet… "Il m’arrive encore d’acheter une bouteille d’eau en plastique, de fumer des cigarettes… Mais il y a toujours une conscience de ce que je suis en train de faire à l’environnement quand je le fais."