Un juge d'instruction désigné pour enquêter sur la faillite de Brantano

Mais le parquet d’Anvers soupçonne l’existence d’autres délits dans l’épais dossier transmis par la FSMA, confirme le porte-parole du parquet. Il s’agit de faux et usage de faux, de faux en écriture (rapport annuel), de manœuvres dilatoires contre l’enquête de la FSMA, et d’abus de biens sociaux . Si le dossier aboutit à des poursuites, les prévenus pourraient se voir infliger des peines sévères pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement.

Cela fait longtemps que des questions se posent sur les constructions et les transactions réalisées par le groupe en Asie, en Suisse et au Luxembourg. Derrière la rapide montée en puissance du groupe de mode se cache un labyrinthe de véhicules financiers et de structures de rachat, comme des fournisseurs asiatiques avec lesquels le groupe avait mis en place un système de commissions. La FSMA demandait déjà des clarifications depuis l’an dernier. La justice va aujourd’hui vérifier si le chiffre d’affaires et les bénéfices ont été gonflés.