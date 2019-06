Un licenciement sans audition préalable condamné pour la première fois

Le motif? Avoir procédé par un simple courrier recommandé, du jour au lendemain. Le jugement rendu par le tribunal, qui s’appuie sur un arrêt de la Cour constitutionnelle devrait faire jurisprudence. Et s’étendre au secteur privé? C’est en tout qu’a ce qu’espère Me Hervé Herion, l’avocat qui a obtenu la condamnation de la commune d’Evere. Il qualifie cette décision de "progrès social et, au-delà, d’une question de respect".

L’affaire est plutôt simple: une dame a été engagée en 1998 comme ouvrière auxiliaire contractuelle. Elle était technicienne de surface, attachée au nettoyage du complexe sportif d’Evere. Mais à la suite de rapports négatifs, sa supérieure a exigé son licenciement. Et l’a obtenu: en décembre 2013, la dame a reçu son licenciement contre indemnité de 84 jours par courrier recommandé au motif d’un "comportement inadapté". Le lendemain, elle avait son C4 en main et la ferme intention de ne pas en rester là.

Flou législatif

Virée de l’administration au bout de 15 années de travail par un simple courrier? Pas question. Que disait la loi? Elle était floue et l’est encore. Et les cours et tribunaux n’avaient pas de vision unique. En 2015, la Cour de cassation a évacué la chose, affirmant qu’un travailleur n’avait pas à être entendu pour être viré. Mais la technicienne de surface a décidé de porter l’affaire en justice, devant le tribunal du travail qui a posé, à sa demande, une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle dans le but de trancher la question. Ce qui fut fait en 2017, et au profit du travailleur.