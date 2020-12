Un marché du travail inclusif? Exit la mention M/F/X!

Sur le marché du travail, les discriminations fondées sur le sexe, l’âge, la religion, etc. sont interdites. Tout le monde bénéficie ainsi des mêmes chances d’obtenir un poste. Et pourtant, je vois souvent des offres d’emploi portant le titre: "Wanted: Project Manager (M, F, X) avec expérience". Le recruteur ou responsable RH souhaite ainsi indiquer que tout le monde peut poser sa candidature, quel que soit son sexe ou son genre. Mais dans ce cas, pourquoi énumérer toutes les possibilités en la matière? Ces caractéristiques influencent-elles la capacité à exercer une fonction?

La "faute" à Marvel

La fameuse lettre X. Personnellement, je la trouve dérangeante. Sans doute cette aversion me vient-elle de l’influence des bandes dessinées Marvel de mon enfance qui me font associer la lettre X aux mutants de la série X-men. Les X-men étaient des personnes dotées de 'pouvoirs" ou de "talents" uniques et donc craintes ou haïes par le commun des mortels. Toutefois, dans les offres d’emploi, le X renvoie au groupe d’individus non binaires qui ne se retrouvent pas dans les catégories binaires "homme ou femme" et se sentent mieux représentés par une autre identité de genre, voire pas de genre du tout. Ce groupe ne cesse de croître en Belgique, et il est donc logique d’élargir les options concernant le sexe pour que chacun se sente concerné ou interpellé. Mais ne faut-il dès lors pas remettre en question la nécessité même de connaître le sexe?