Un ménage belge sur cinq en situation de précarité énergétique

Malgré la baisse de leur facture énergétique, les ménages belges ont toujours beaucoup de mal à payer ce qu'ils doivent à la fin du mois. Un sur cinq se trouve même en situation de précarité énergétique.

Un ménage belge sur cinq vit toujours en situation de précarité énergétique, malgré la baisse des prix du mazout et du gaz naturel. C'est le terrible constat dont fait état ce jeudi le dernier baromètre de la Plateforme contre la précarité énergétique, qui couvre l'année 2016. Les personnes isolées, plus particulièrement les femmes, et les familles monoparentales restent les plus touchées.

En 2016,

14,5% des ménages belges étaient confrontés à une facture énergétique trop élevée par rapport à leur revenu disponible, déduction faite du coût du logement (précarité mesurée)

3,8% consommaient trop peu d'énergie pour couvrir leurs besoins de base (précarité cachée)

4,9% craignaient de ne pas pouvoir chauffer suffisamment leur habitation (précarité subjective)

21,2% . Au total, 21,2% des ménages étaient donc frappés par l'une des trois formes de précarité énergétique.

"Ce pourcentage reste stable au fil des années", note la Plateforme, gérée par la Fondation Roi Baudouin. "Depuis 2009, la précarité énergétique n'a guère évolué, et ce bien que les prix du gaz naturel et du mazout aient nettement baissé, surtout de 2014 au premier semestre 2016", poursuit-elle. "Alors que 4,7% des couples vivent en situation de précarité énergétique mesurée, 28% des isolés et 18,6% des familles monoparentales sont confrontés à cette situation", détaille la Plateforme.

Une Région n'est pas l'autre

Des disparités existent également entre les différentes Régions du pays. La précarité énergétique est sensiblement plus importante en Wallonie, où 20,4% des ménages connaissent une précarité énergétique mesurée contre 13,4% à Bruxelles et 11,4% en Flandre. "Cela peut s'expliquer, entre autres, par le niveau de revenus, mais aussi par la taille et la qualité des logements", précise la Plateforme.

Il ressort par ailleurs du baromètre que les publics concernés par la précarité énergétique disent plus souvent souffrir de problèmes de santé. Si 8,8% de l'ensemble de la population déclare être en mauvaise ou très mauvaise santé, ce pourcentage s'élève à pas moins de 19,4% pour les personnes en situation de précarité énergétique mesurée.