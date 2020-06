Un milliard d'euros supplémentaire d'avances aux hôpitaux belges

La ministre de la Santé Maggie De Block annonce l'octroi pour les hôpitaux généraux et psychiatriques de deux tranches de 500 millions d'euros en plus du milliard d'euros déjà déboursés. Objectif: aider ces institutions à affronter leurs problèmes de liquidités dus à la crise du coronavirus.

Déjà une première décision

En parallèle, les revenus des hôpitaux ont diminué à cause du report des soins non urgents. Certains frais ont cependant continué à courir, par exemple ceux liés au personnel, au matériel et aux loyers. Pour éviter des problèmes de paiement et garantir la continuité des soins, le gouvernement fédéral avait déjà décidé fin avril d'octroyer un milliard d'euros d'avances aux hôpitaux généraux.