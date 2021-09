Un nouveau fonds de relance pour aider les entreprises

Le "Belgian Recovery Fund", qui réunira jusqu'à 350 millions d'euros, vise à soutenir les entreprises belges qui ont un plan d'affaires "ambitieux et durable".

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V), et le secrétaire d'État à la Relance, Thomas Dermine (PS), ont annoncé, ce jeudi, le lancement du "Belgian Recovery Fund" pour aider à renforcer les entreprises belges après la crise du coronavirus.

La société de gestion Tikehau Investment Management (...) a été sélectionnée pour gérer et développer le véhicule.

Il constitue également une première étape importante dans l'élaboration du Fonds de transformation de 750 millions d'euros , dont la création a été décidée par le ministre Van Peteghem en début d'année et qui est sous la gestion de la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) .

Deux sources de financement

Le "Belgian Recovery Fund" réunira jusqu'à 350 millions d'euros à travers deux sources de financement: 100 millions d'euros en provenance du Fonds de transformation et jusqu'à 250 millions d'euros via des investisseurs institutionnels, comme des compagnies d'assurance, des banques et des fonds de pension.