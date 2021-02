Un nouveau moratoire tacite sur les faillites

Le problème? Les amendements déposés par le gouvernement ainsi que l'avis d'un certain nombre de parties prenantes n'ayant été communiqués aux parlementaires que mardi soir, la plupart des parlementaires ont réclamé un peu plus de temps avant de se prononcer sur cette réforme de la PRJ. Mais le moratoire sur les faillites , lui, est venu à échéance le 31 janvier dernier .

Un vide qui inquiétait non seulement les parlementaires, mais aussi l'UCM. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), s'est voulu rassurant. "Regardons ce qui s'est passé entre la fin du premier moratoire et le début du deuxième. A-t-on vu une vague de faillites? Pas du tout. Notamment parce que l'ONSS et le fisc se sont engagés à ne pas citer les entreprises en faillite. A-t-on aujourd'hui des garanties à ce sujet? Évidemment. L'ONSS et le fisc ont dit qu'ils n'allaient pas citer en faillite à ce stade." Un moratoire tacite qui devrait durer jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure de PRJ assouplie.