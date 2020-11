Un nouvel outil pour pallier les absences dans les hôpitaux

Avec la crise sanitaire, les hôpitaux pleurent après du personnel. De leur côté, certains membres du personnel hospitalier seraient prêts à travailler davantage pour gagner plus. Dans la pratique cependant, il est difficile de concilier ces deux préoccupations en raison des contraintes administratives et contractuelles .

Pour y remédier, Joris Brugmans et Dirk Vanstraelen, respectivement manager RH et manager IT de l’hôpital Sint-Trudo à Saint-Trond, ont mis au point une plateforme électronique où l’offre et la demande peuvent se rencontrer. Cet outil, appelé Paragon Medical, permet de pallier au pied levé les absences ponctuelles et d’augmenter la capacité structurelle.