Un pacemaker en chambre individuelle dix fois plus cher

Les hôpitaux de plus en plus créatifs. Certains hôpitaux privilégient l’hospitalisation avec nuitée, là où ce n’est pas toujours nécessaire. Ainsi, l’ablation de la vésicule biliaire est très majoritairement pratiquée en hospitalisation avec nuitée. Or selon les experts, dans la moitié des cas, cette intervention pourrait parfaitement être pratiquée en hospitalisation de jour.

Le calcul est le suivant. Les patients ont payé 1,4 milliard d’euros de leur proche à l’hôpital en 2017, dont 541 millions d’euros de suppléments d’honoraires. Pour les assurances facultatives, telles que les assurances hospitalisation, les Belges (particuliers et employeurs) paient environ 1,7 milliard d’euros de primes. "Si les suppléments disparaissaient, les assurances hospitalisation ne seraient, en définitive, plus nécessaires", affirme Jean Hermesse. "Les sommes ainsi libérées par les assurés et les employeurs pourraient être réinjectées dans l’assurance soins de santé obligatoire. On parviendrait de cette façon à un financement correct et transparent des hôpitaux et des médecins." Le patient a tout à y gagner, selon lui. "Les chambres individuelles deviendraient la norme, sans que personne n’ait à se préoccuper de sa facture d’hôpital." La Mutualité chrétienne a, d’ores et déjà, transmis ses propositions aux interlocuteurs sociaux.