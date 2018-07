Un parti pro-européen ni de gauche ni de droite

Le parti paneuropéen Volt se dote d'une aile belge, présidée par Jean-Yves Huwart, pour les communales et les européennes.

Le parti transnational européen Volt Europa s'est officiellement doté ce week-end à l'occasion d'un congrès à Bruxelles d'une branche belge, laquelle prendra part aux élections communales à Ixelles et Etterbeek ainsi qu'au scrutin européen de 2019.

"Nous voulons construire une nouvelle proposition politique pour l'Europe et ses régions, adaptée à la réalité du monde global et de ses enjeux pour l'ensemble des citoyens", commente Jean-Yves Huwart, le président francophone de Volt Belgique et ancien journaliste à L'Echo.