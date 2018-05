Un pass de 50 euros pour visiter plus de 100 musées belges

Ensemble, les musées de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles ont, avec les ministres de la Culture Sven Gatz et Alda Greoli lancé ce mardi le museumPASSmusées, un pass qui permet de visiter plus de 100 musées en Belgique durant un an.

C’est une première chez nous. Les musées des différentes Régions du pays s’unissent dans un projet intercommunautaire et lancent, avec le soutien de ministres de la Culture Sven Gatz (pour la Flandre) et Alda Greoli (pour la Fédération Wallonie-Bruxelles), le museumPASSmusées.

Il s’agit d’un pass de 50 euros permettant de visiter plus de 100 musées en Belgique durant un an, et ce de manière illimitée. Il faudra toutefois attendre septembre, date du lancement des museumPASSmusées… sauf pour les plus impatients qui pourront, dès ce mercredi 16 mai, s’offrir l’un des 6.000 premiers pass exclusifs illustrés par six artistes belges (Sanam Khatibi, Jacques Charlier, Vincent Glowinski (alias BonoM), Eva Mouton, Rinus Van de Velde et Koen Vanmechelen). Ces pass exclusifs pourront être utilisés dès le mois de juin dans les musées partenaires.