Un savant équilibre

Par ailleurs, on ne sait pas davantage où en est le ministre de la Justice dans la transposition de la directive européenne du 20 juin 2019 , qui vise à augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes. Bref, la Belgique est à la traîne.

En attendant et pour parer au plus pressé, Ecolo vient de déposer une proposition de résolution qui prévoit un moratoire partiel. Il s’agit de suspendre les dettes des entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics (ONSS, fisc, etc.). Ce faisant, on évite de fragiliser les fournisseurs qui, eux, continuent d’être payés. Mais il faut faire vite, tant les effets de la crise économique menacent la continuité de nombre d’entreprises viables à la base.