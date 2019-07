Un test pour détecter le risque de transmission de maladies rares

Du coté du cabinet de Maggie De Block (Open Vld), on rappelle que, durant cette législature, la ministre de la Santé a demandé à la Fondation Roi Baudouin de sonder, via un panel, "les attentes des citoyens relatives à l’utilisation d’informations génétiques". Soulevant de nombreuses questions. "Pour aller plus loin et pouvoir définir une politique qui bénéficie d’un large soutien, il est important que le prochain gouvernement mette en place un débat sociétal sur ce sujet." Les généticiens plaident aussi en ce sens.