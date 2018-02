Un travailleur belge sur deux cherche un nouvel emploi

Les pénuries sur le marché de l’emploi semblent donner des idées à certains travailleurs qui iraient bien voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs . Ainsi, d’après une enquête du bureau de recrutement Robert Half , menée auprès de 1.000 employés belges , près de la moitié d’entre eux (48%) souhaiteraient changer d’emploi dans l’année qui vient. L’un des facteurs déterminants semble être le faible niveau de salaire.

Les mauvaises relations avec le manager (8%), l’équilibre entre travail et vie privée (14,5%), les opportunités de carrière trop limitées (7,8%) et le manque de reconnaissance (7,4%) jouent également un rôle, même si c’est dans une moindre mesure.

D’après l’OCDE, le Belge gagne en moyenne 47.226 euros brut par an. C’est mieux que les Français et les Allemands.

Frédérique Bruggeman, managing director chez Robert Half Belux, n’est guère étonnée de ces résultats: "Les entreprises qui mettent en œuvre une stratégie claire de rétention et de gestion des talents en tireront, à terme, les bénéfices. La société devient de plus en plus individualisée. Les collaborateurs s’attendent à ce que le monde du travail évolue de la même manière."