Un travailleur détaché de la construction sur deux est en infraction

Le secteur est plus que jamais gangrené par le dumping social, alors que le ministre Philippe De Backer s’apprête à annoncer des chiffres records dans la lutte contre la fraude sociale.

On n’a pas fini de parler du dumping social dans la construction: selon des chiffres de 2018 obtenus par L’Echo auprès du Service d’information et de recherche sociale (SIRS), 30% des travailleurs et 28% des indépendants du domaine de la construction dont l’entreprise a subi un contrôle en 2018 sont concernés par une infraction.

En ce qui concerne les entreprises qui détachent des travailleurs, le nombre est encore plus important: 50% des travailleurs et 42% des indépendants y sont concernés par une infraction. Cela alors que le nombre d’entreprises contrôlées a encore augmenté cette année. 2.976 descentes par cellule d’arrondissement ont eu lieu. Pire encore: sur les 499 entreprises de construction contrôlées par les équipes spécialisées sur le détachement en Belgique, 69% des travailleurs et 63% des indépendants sont concernés par une infraction. Signe clair que le secteur est profondément gangrené.

En tout, 8.204 travailleurs ont été contrôlés en Belgique en 2018. Seulement sept entreprises ont fait l’objet d’un pro justitia, c’est-à-dire une citation à comparaître devant le tribunal. Signe que le dumping social, notion qui n’existe pas en droit belge, est très difficile à traiter pour les auditorats du travail, qui représentent le ministère public.

Le dumping social, qui vise pour les entreprises belges à abaisser le coût de production en diminuant celui de la main-d’œuvre, est particulièrement présent en Belgique dans les domaines de la construction et du transport. On compte ainsi 250.000 travailleurs détachés, selon les dernières données. Pour le très actif auditeur du travail du Hainaut Charles-Eric Clesse – il s’est récemment rendu célèbre en faisant fermer le chantier Google à Baudour et en obtenant ainsi des régularisations massives –, ce chiffre est plutôt de l’ordre de 500.000, en comptant les travailleurs frontaliers non déclarés.

Chiffres records

Le ministre chargé de la Lutte contre la fraude sociale, Philippe De Backer (Open VLD), se prépare dans les semaines à venir à annoncer des chiffres records de sommes obtenues par l’État dans cette lutte. Le chiffre de 275 millions circule depuis plusieurs mois, du jamais vu, doublé depuis trois ans. Reste à voir la somme qui sera effectivement recouvrée… Le ministre y voit les fruits de la fusion réalisée par ses soins entre l’Inspection sociale et l’ONSS, deux institutions aux cultures très opposées.

Pour autant, des voix s’élèvent pour critiquer cette réforme. Notamment celle de Charles-Eric Clesse qui dénonce "un fiasco total" et une chute de 27% du nombre de procès-verbaux dressés par l’Inspection sociale et l’ONSS cumulés, passant de 3.399 à 2.504 de l’année 2016 à l’année 2018. "Il y a une perte au niveau de la répression. Depuis le début, je répète que cette fusion est une erreur."

Philippe De Backer reconnaît les réticences. Mais assure que sa réforme sera récompensée. "Il faut une meilleure collaboration avec la Justice. Il existe entre elle et l’ONSS un conflit vieux de 20 ans qu’il fallait régler. Pour cela, il faut créer de la confiance et ça prend du temps. La réforme mènera à des résultats qui se voient déjà parce qu’on se focalise sur les grandes fraudes à la construction ou au transport, on se bat contre le dumping social. Et l’ONSS est en train d’embaucher alors que, côté Justice, il semble ne pas y avoir assez de monde pour travailler", glisse-t-il.

"C’est un secteur où pas mal de gens ont eu une paix royale pendant des années." Frédéric Van Leeuw procureur fédéral

Au fond, qu’est-ce qui oppose la Justice et l’ONSS? La première espère obtenir des résultats sur le plan pénal – donc des condamnations mais avec des incertitudes sur le recouvrement effectif des peines d’amende – tandis que la seconde pousse pour des règlements administratifs – plus sécurisant financièrement, moins efficace sur le plan de la morale. Une affaire de choix.

Nouvel acteur dans ce jeu, intervenu à la demande du Collège des procureurs généraux, le parquet fédéral a importé ses propres méthodes dans la lutte, tout en travaillant avec les auditorats du travail. "Nous utilisons l’approche classique de la lutte contre la criminalité organisée: méthodes particulières de recherche, infiltrations, observations, front store… Ce mariage des deux expériences a permis d’affronter un secteur où pas mal de gens ont eu une paix royale pendant des années", observe, pour L’Echo, le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw, dont l’office s’est attaqué, entre autres, au transporteur Jost. "Au niveau du ministère, on a beaucoup de demandes de régularisation, du fait que certains ont peur. C’est un bon résultat. Le but n’est pas de mettre la tête des entrepreneurs dans le sable mais de rappeler les règles", poursuit-il.