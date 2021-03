Un vol à trois millions d'euros dans l'univers feutré des animaux naturalisés

Sachant qu'une peau d'ours blanc s'achète entre 10.000 et 15.000 euros en fonction de la taille du plantigrade, le vol qui vient de frapper Masaï Gallery , une société basée à Sprimont active dans la taxidermie, et "Polis Animals Foundation" ne manquera pas de frapper les esprits. D'après un premier inventaire effectué par Christian Polis et son équipe, le vol de près de 850 pièces (essentiellement des animaux naturalisés et des peaux d'animaux) représente un manque à gagner de 3 millions d'euros.

Masaï Gallery, fondée en 2009, est active dans l'import-export d'animaux naturalisés. La société achète des dépouilles d'animaux morts de cause naturelle dans les zoos et les parcs animaliers du monde entier avant de les faire empailler par des taxidermistes et les proposer à la vente. Avant le déclenchement de la crise du Covid-19, la Chine était le client le plus important de Masaï Gallery. En parallèle de cette activité commerciale, Christian Polis avait créé une fondation privée à laquelle il avait fait donation de sa collection privée forte de plus de 4.000 animaux. L'idée de cet entrepreneur était de créer un musée didactique en Région wallonne.