Un vrai attrait pour les magasins éphémères

Six consommateurs sur 10 apprécient les magasins éphémères, selon une enquête menée par Ceusters, le plus grand gestionnaire de centres commerciaux dans notre pays.

Six consommateurs sur 10 apprécient les "pop-up stores", ces magasins éphémères qui résolvent en partie le problème des cellules commerciales inoccupées, et près de trois consommateurs sur 10 les adorent, tandis que 13% ne les aiment pas du tout, selon une enquête "shopping" menée auprès de 1.605 Belges par Ceusters, qui se revendique comme étant le plus grand gestionnaire de centres commerciaux dans notre pays.

Les raisons, selon le gestionnaire? Il y a moins de passage, plus de commandes en ligne, des problèmes d’accessibilité, tandis que les comportements d’achat ont évolué. Pour inverser la tendance, les propriétaires de ces espaces commerciaux ont recours à des magasins éphémères. Sur les neuf premiers mois de l’année, les locations temporaires ont représenté 5,6% de la surface des centres commerciaux gérés par Ceusters. Toujours selon l’enquête en question, près de 8 consommateurs sur 10 ne font pas la différence entre la qualité des commerces éphémères et des magasins ordinaires.

Il apparaît aussi que le profil des Belges qui font du shopping rajeunit. Les consommateurs ont en moyenne 40 ans. C’est 18 mois plus jeune que l’année passée. Plus surprenant: les centres commerciaux attirent davantage les jeunes. Le nombre d’adolescents et de jeunes de 20 à 30 ans qui visitent les centres commerciaux a augmenté de 5,6%. À l’inverse, ils attirent moins les plus de 60 ans. En 2018, plus de 1 chaland sur 4 était dans cette tranche d’âge, contre 1 sur 5 aujourd’hui.