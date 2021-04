Une Belgique à 4 contre une délimitation des compétences fédérales

Une Belgique composée de quatre régions en 2030 , tel était le thème d’un webinar organisé jeudi par Re-bel, un think tank dirigé par le philosophe Philippe Van Parijs (UCLouvain) et l’économiste Paul De Grauwe (VUB). Ces quatre entités fédérées seraient Bruxelles, la Flandre, la Wallonie et le territoire germanophone.

Magnette a confirmé son point de vue jeudi, tout en insistant sur la nécessité de conclure des accords de coopération. "On ne va pas rompre la solidarité entre Bruxelles et la Wallonie. On ne va pas non plus scinder la RTBF, le FNRS ou l’enseignement."