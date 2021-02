Une PRJ plus souple permettra-t-elle d'éviter une déferlante de faillites?

On pourrait dire qu'il y a à boire et à manger dans la réforme de la procédure de réorganisation judiciaire, initiée par le MR et poussée récemment par David Clarinval, le ministre des Classes moyennes. Présentée comme une alternative à la fin du moratoire sur les faillites, cette réforme ne laisse aucun praticien indifférent. "Croire qu'en modifiant la réorganisation judiciaire, on va compenser la levée du moratoire sur les faillites n'est pas un raisonnement totalement scientifique", avance prudemment Dejan Savatic, le président du tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.