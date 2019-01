Une année 2019 cruciale pour les biotechs belge

Poule aux œufs d’or

Le filgotinib pourrait devenir une poule aux œufs d’or pour Galapagos. Les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires de 5 à 6 milliards d’euros par an. Et ce, uniquement pour le traitement de l’arthrite rhumatoïde. Car si Galapagos peut prouver que le médicament est également actif contre d’autres maladies inflammatoires, ce montant pourrait être revu à la hausse. L’entreprise de biotech réalise actuellement des recherches sur l’efficacité du filgotinib dans le traitement de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse (inflammation chronique du gros intestin), du syndrome de Sjörgen (affection auto-immune des yeux et de la bouche), du lupus (inflammation du tissu conjonctif), de l’uvéite (une forme d’inflammation oculaire), de la maladie de Bechterew (spondylarthrite ankylosante) et de l’arthrite psoriasique (maladie inflammatoire articulaire chronique associée à un psoriasis).