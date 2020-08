Une consommation plus numérique, durable et saine après la crise

Si l’e-commerce était déjà en vogue dans nos modes de vie de plus en plus numériques, les mesures de distanciation physique ont contraint certains consommateurs à passer le pas de l’achat en ligne. Filip Lozie, partner chez PwC Belgique parle d’une "véritable poussée numérique ". L’étude de PwC avance en effet une augmentation de 41% des achats via les ordinateurs portables et de 45% via les smartphones.

Des consommateurs conscientisés

L’épidémie a également renforcé le souhait des acheteurs de tendre vers un mode de vie plus sain et durable. "Les consommateurs s’attendent désormais à ce que leur santé et leur sécurité soient prioritaires", explique Filip Lozie. Ainsi, 45% des personnes interrogées veulent éviter autant que possible l’utilisation du plastique, tandis que 43% d’entre elles attendent une responsabilisation des entreprises quant à leur impact sur l’environnement. Qu’elle soit plus durable, plus saine ou plus numérique, la consommation doit être réduite selon 36% des personnes sondées, notamment afin de faire face à des pertes de revenus.