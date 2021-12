Une course contre la montre pour la troisième dose

Alors que 33% des vaccinés refusent la troisième dose ou hésitent, les Régions veulent administrer au plus vite cette dose "booster" pour lutter contre le variant Omicron.

Le ministre flamand de la Santé Wouter Beke (CD&V) veut que tous les Flamands qui peuvent prétendre à une dose de rappel aient été invités fin février, alors que l'échéance avait été fixée initialement fin avril. La Flandre fait pourtant déjà la course en tête en matière de dose "booster" contre le Covid-19. Mais l’arrivée du variant Omicron, qui n’est "probablement pas suffisamment neutralisé après deux doses", selon Pfizer et BioNTEch, explique la volonté d’accélérer.

En Belgique, près de 2,4 millions de personnes ont déjà reçu cette dose supplémentaire, soit 21% de la population. Mais à nouveau, les différences entre Régions sont notables. En Flandre, 23% de la population (1,5 million de personnes) a déjà reçu sa dose "booster", contre 19% (688.900 personnes) en Wallonie et 12% (141.500 personnes) à Bruxelles.

Les autorités bruxelloises, qui se réjouissaient il y a quelques jours des 78.000 rendez-vous pris pour cette troisième dose entre le 29 novembre, jour où la plateforme Bruvax a été ouverte à tous ceux qui étaient éligibles et le 6 décembre, font-elles preuve de trop d’optimisme? Inge Neven, responsable Covid de la CoCom, ne le croit pas. "Vous regardez les chiffres bruts. Mais parmi les 58% de la population qui ont reçu les deux doses à Bruxelles, 19% ont déjà reçu une troisième dose. L’écart avec les autres Régions n’est pas si grand. Et parmi les 65 ans et plus, 65% des vaccinés ont reçu une dose "booster", contre 70% dans les autres Régions. Nous avançons donc bien."

La semaine dernière, au total, plus de 40.000 ont été administrées à Bruxelles, contre 25.000 la semaine précédente. "Le planning pour cette semaine et la semaine à venir se remplit bien. Et, s’il le faut, nous pouvons monter à 60.000 doses par semaine", souligne Inge Neven.

À Bruxelles, comme la première campagne de vaccination a été plus lente, tous ceux qui sont éligibles à cette dose de rappel (à savoir ceux qui ont reçu depuis deux mois une dose unique de Johnson & Johnson, depuis quatre mois les deux doses AstraZeneca, ou depuis six mois les deux doses Moderna ou Pfizer) devraient donc trouver rapidement un créneau libre.

33% des vaccinés ont des doutes

La question est de savoir si les prises de rendez-vous vont continuer à ce rythme. Selon le dernier baromètre de la motivation (UCLouvain, ULB, KULeuven et UGent), 33% des vaccinés refusent la troisième dose ou hésitent. Et la confiance envers le politique pour sa gestion de l’épidémie diminue avec le temps. "Je m’attends à ce que ce soit plus difficile dans les catégories plus jeunes", reconnait Inge Neven. "Mais nous avons encore tous les acteurs de la sensibilisation autour de nous pour poursuivre le travail."

La Wallonie renforce ses capacités

En Wallonie aussi, on est en pleine accélération. "Nous sommes en train de redéployer nos centres de vaccination: nous étions à 22, nous en avons ajouté 12, et une série de nouvelles antennes mobiles sont en train de se mettre en place", indique Stéphanie Wilmet, porte-parole de la ministre de la Santé Christie Morreale (PS). De quoi atteindre une capacité de 185.000 doses par semaine, voire un peu plus.

Mais si, dans certaines régions, on invite déjà les personnes nées en 1980, il reste pour l’instant un nombre important de personnes éligibles qui n’ont pas encore été convoquées. "Un énorme wagon d’invitations est en train de partir", précise Stéphanie Wilmet. "Un autre va suivre en janvier. Et nous pensons avoir terminé le gros morceau de cette dose de rappel fin mars." Soit deux ou trois semaines seulement après la Flandre.