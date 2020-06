Une dizaine de milliers de manifestants contre le racisme à Bruxelles

Une dizaine de milliers de personnes manifestaient ce dimanche à Bruxelles, Gand, Anvers et Hasselt contre le racisme et les violences policières. Hors de Belgique, de grands rassemblements ont également été organisés.

Plus de 10.000 personnes, de tous âges et de toutes origines, se sont réunies sur la place Poelaert à Bruxelles dimanche après-midi pour protester contre les violences policières envers les personnes de couleur et plus généralement contre le racisme.