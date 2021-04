Une guerre scolaire évitée grâce à une nouvelle clé de répartition?

Un peu plus de 230 millions d'euros , issus des fonds européens pour la relance, seront consacrés à la rénovation des bâtiments scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Le gouvernement a validé jeudi la façon dont cette manne sera répartie entre les différents réseaux d'enseignement.

Avant de revenir en détail sur ce point, posons le cadre. Composé d’environ 2.900 bâtiments, dont 41% en semi-préfabriqués, le parc immobilier scolaire en FWB a besoin d'un sérieux lifting . Début 2020, la direction générale des infrastructures scolaires (DGI) estimait qu'environ 40% de ce parc "vieilli et partiellement insalubre" étaient exposés, sans intervention, à un risque de fermeture dans les 5 à 10 ans . Un scénario catastrophe qui entraînerait la disparition de 75.000 places dans les écoles. Rien que pour couvrir les besoins actuels de rénovation, plus de deux milliards d'euros seraient nécessaires . N'en rajoutons pas, le tableau est déjà bien sombre...

Relents de guerre scolaire

Si tous les acteurs politiques et de l'enseignement s'accordent sur l'urgence d'entamer un vaste chantier de rénovation, certains se sont écharpés ces derniers mois quant à la répartition initiale des fonds européens.

À la tête de la fronde, on retrouvait le Secrétariat général de l'enseignement catholique (SeGEC). Scolarisant près de 50% des élèves en FWB, celui-ci s'est rapidement insurgé contre un projet ministériel en vertu duquel il n'aurait bénéficié que de 18,5% des moyens. Dans le même temps, Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), l'ancien réseau officiel de la Communauté française, se voyait promettre 58,5% des fonds, tandis que l'officiel subventionné (communes et provinces) en obtenait 22,9% . Une approche tout bonnement "inacceptable" aux yeux du SeGEC, qui regrettait notamment que WBE capte plus de la moitié des moyens disponibles en scolarisant seulement 15% des jeunes.