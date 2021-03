Une indépendante gagne 30% de moins qu’un indépenant

L'écart salarial entre hommes et femmes, chez les indépendants, s'explique en grande partie par le temps plus important consacré à la famille.

L’écart salarial entre hommes et femmes, parmi les indépendants, s’élève à 30%. C’est bien plus que chez les salariés. D’après les données de l’Inasti, compilées par la société de services RH Liantis, les femmes qui exercent leur profession à titre principal gagnent en moyenne près de 10.000 euros de moins que leurs homologues masculins. Or ce jeudi est Equal Pay Day, journée internationale de conscientisation aux écarts de rémunération entre hommes et femmes.