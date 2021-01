Une invitation pour 2021, celle d'agir pour et non plus réagir contre...

La gestion de la crise est symptomatique d’un mal récurrent de notre époque : celui qui consiste à réagir contre ce qu’on ne veut pas, plutôt que d’agir pour ce que l’on désire. Autrement dit, à penser en creux plutôt qu’en volume.

Commençons par la « santé ». Depuis le début de l’épidémie, on se félicite de l’avoir favorisée au dépit de la sacro-sainte économie et de nos libertés individuelles. Mais ladite santé qui sous-tend nos agissements répond à une définition bien spécifique : la santé comme n’étant pas la maladie.

Vue en plein écran Sarah Halfin. ©doc

«What else? », rétorqueraient surement la plupart d’entre nous avant notre tasse de café serré matinal. L’aspect rhétorique de la question est pourtant déplacé. Une définition alternative, en volume, existe bel et bien. Et figurez-vous qu’elle nous vient directement de l’OMS, le même Organisme mondial de la Santé qui conseille les pays depuis des mois.

Comme se désespère de le marteler la psychanalyste et philosophe Cynthia Fleury, la définition de la santé selon l’OMS n’est pas l’absence de maladie (vision en creux), mais bien la présence d’un état global de bien-être, physique, psychologique et social (vision en volume).

Si on avait pris le soin de conscientiser cette spécification, il est fort à parier que le groupe d’experts chargé de conseiller nos politiques dans la gestion de la crise aurait d’emblée inclus psychologues et spécialistes en sciences humaines et comportementales. Imaginez alors comme l’année passée aurait été différente.

Pour le plus illustre représentant du mouvement vitaliste, Nietzsche, vivre ce n’est pas éviter la mort, c’est au contraire accepter pleinement la vie telle qu’elle est, avec ses opportunités heureuses et ses risques. Sarah Halfin Ingénieure de gestion, consultante et chroniqueuse

Idem pour la « vie » elle-même. En 2020, l’inconscient collectif l’appréhende comme n’étant pas la mort. Or, là aussi une vision alternative en positif existe. Pour la trouver, on peut par exemple se tourner vers le plus illustre représentant du mouvement vitaliste, Nietzsche.

Pour lui, vivre ce n’est pas éviter la mort, c’est au contraire accepter pleinement la vie telle qu’elle est, avec ses opportunités heureuses et ses risques ; c’est embrasser la vie dans son intégralité ; c’est pouvoir transformer jusqu’à son désespoir en force de vie.

"flight shaming" vs "slow travel"

Voilà pour notre socle fondamental, la vie et la santé. Venons-en maintenant à nos moteurs de changement. Eux aussi peuvent se décliner en creux ou en volume. Prenons un exemple concret relatif à l’écologie. En creux, on trouvera le « flight shaming », en volume le « slow travel ».

Dans le premier cas, on pointe du doigt celui qui prend l’avion en vue de le faire sentir coupable et honteux du mal qu’il fait à la planète. Dans le second, on promeut le plaisir de voyager lentement et de s’imprégner pleinement des endroits visités.

Quand l’un brandit la morale pour contrer un comportement, l’autre insuffle l’envie de faire autrement. C’est subtil, mais la nuance est de taille : l’un fige, l’autre oriente. L’interdit simpliste (ou le non-agir) conduit au refoulement, quand le choix conscient (ou l’agir pleinement) est source de motivation intrinsèque et de joie de vivre.

"L’interdit simpliste conduit au refoulement, quand le choix conscient est source de motivation intrinsèque et de joie de vivre." Sarah Halfin Ingénieure de gestion, consultante et chroniqueuse

Mais comment se fait-il alors que nous n’options pas d’office pour « un grand oui » bien volumineux en guise de moteur à nos réflexions et actions ? Comment expliquer que nous pensions pouvoir omettre de nous fixer un horizon vers lequel tendre collectivement ?

L’argument qu’on m’oppose le plus souvent, c’est le réalisme. Sous-entendant par-là que vouloir tendre vers le haut est utopiste. C’est sûr que le nivellement vers le bas promet, lui, un résultat certain. De fait, dans un creux, on ne risque pas de tomber de très haut. Là encore, le raisonnement est biaisé, car il assimile à tort ne pas rater (vision en creux) et réussir (vision en volume).

Par ailleurs, on me dit aussi que les idées exposées sont intéressantes, mais qu’elles requièrent du temps. Or, le politique se veut d’agir rapidement, de sorte que l’impact de ses décisions soit visible à court terme et mesurable. C’est pourquoi par exemple on préfèrera typiquement contraindre le recrutement de femmes via des quotas (réaction en creux), plutôt que de promouvoir en amont la valeur ajoutée sous-jacente à leurs spécificités (action en volume).

Une dynamique de réactions, plutôt que d’actions

Sophie Wilmès, elle, avait tenté tant bien que mal de miser sur une valeur pour nous rassembler ; celle de la sollicitude, incarnée par les mots « surtout prenez soin de vous et de vos proches ». En volume par nature, sa stratégie présentait accessoirement l’avantage d’être alignée avec la définition holistique de la santé selon l’OMS. Mais ceux qui y voyaient un axe de communication souhaitable et efficace se sont vite vus taxés de naïfs et d’idéalistes.

"On a jugé la surenchère de menaces et d’interdits plus adaptée à la situation. Dès lors, on a cessé de se battre ensemble pour un intérêt commun pour lutter séparément contre des comportements préjudiciables." Sarah Halfin Ingénieure de gestion, consultante et chroniqueuse

Au lieu de ça, on a jugé la surenchère de menaces et d’interdits plus adaptée à la situation. Dès lors, on a cessé de se battre ensemble pour un intérêt commun pour lutter séparément contre des comportements préjudiciables. On est rentré dans une dynamique de réactions, plutôt que d’actions. Jusqu’à évoquer le survol de drones pour surveiller les gens pendant les fêtes de fin d’année…

Et qu’importe si l’adhésion se gagne par le volume et si le ressentiment naît du creux. Ce qui semble compter aujourd’hui, c’est la perception, le mesurable, le court-terme, le tout sous couvert d’un semblant de cohérence. Mais pour cette nouvelle année qui commence, quel est véritablement votre souhait : penser le présent en creux ou le définir en volume ?

Sarah Halfin

Ingénieure de gestion, consultante et chroniqueuse