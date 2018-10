Une journée d'actions avant le 15 décembre?

D'ici au 15 décembre, le syndicat mènera un certain nombre d'actions qui pourront prendre la forme de grèves . Le 6 novembre prochain, il décidera de la date d'une journée nationale d'action, qui pourrait prendre place avant le 15 décembre , mais à confirmer.

Le syndicat socialiste mènera aussi une grande campagne de sensibilisation afin de maintenir la pression sur le gouvernement Michel, et en particulier sur le dossier des pensions. Il prévoit aussi, pour le début de l'année 2019, un certain nombre d'actions plus ciblées, qui pourront elles aussi prendre la forme de grèves.