Une loi "clé sur porte" pour le climat

On pourrait l’appeler la coalition universitaire pour le climat. Alors que jeunes et moins jeunes se mobilisent pour réclamer une politique climatique plus ambitieuse, un groupe de constitutionnalistes et de spécialistes en droit environnemental, issus de différentes universités belges (Université Saint-Louis-Bruxelles, l’UGent, l’UCLouvain et l’UHasselt) ont décidé de faire entendre leur voix.