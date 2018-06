Une manne céleste européenne sous-utilisée par les PME belges

Comment financer son expansion internationale? C’est une question que bien des patrons de PME en Belgique se posent. Et pourtant, il existe des aides européennes pour ces entreprises en croissance , mais elles sont hélas trop souvent méconnues et, par conséquent, sous-utilisées.

Dans le cadre de son programme Horizon 2020, l’UE a mis au point en 2014 le dispositif PME Instrument (en anglais: SME Instrument). Objectif: accélérer la croissance internationale des PME européennes. Entre le lancement d’une PME et le passage à la vitesse supérieure, il y a souvent un "trou" dans les dispositifs de financement direct.

L’enveloppe budgétaire prévue par l’Europe est conséquente: 3 milliards d’euros à distribuer à 7.500 projets sur la période 2014-2020. L’aide, si elle est validée, est versée en deux tranches. D’abord lors de la réalisation de l’étude de faisabilité (50.000 euros) et ensuite lors de la phase de développement (500.000 à 2,5 millions d’euros par projet).

La part du lion pour la Flandre

Parmi les entreprises ayant glané le subside, citons Bloom Technologies (Genk), Indigo Diabetes (Gand), Iristick (Anvers), Mazaro (Heusden), Space Applications Services (Zaventem), Teal IT (Mont-Saint-Guibert) ou encore Vetex (Ingelmunster).

Comment expliquer le succès mitigé rencontré par ce qui, pour certaines PME en croissance, devrait au contraire s’apparenter à une manne céleste? Ayming, une société de consultance spécialisée, vient de réaliser une enquête sur la question et a identifié trois raisons principales. Dans 7 cas sur 10, c’est la méconnaissance du dispositif qui explique son manque de succès.

Mais il y a aussi le manque de temps pour monter un dossier dans 36% des cas et la complexité du dispositif dans 24% des cas. Les instances européennes veulent en effet s’assurer de la qualité et du potentiel de croissance de chaque projet. "Se faire accompagner permet de maximiser les chances de succès" , explique Geert Coupez, chief operation officer chez Ayming.

Ayming s’est associée avec Inspiralia, un consultant basé à Madrid et spécialiste en la matière. Celui-ci a acquis un vrai savoir-faire en traitant 350 dossiers sur le sujet, notamment en Espagne et en Italie, pays des plus consommateurs de la mesure.