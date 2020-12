Une nouvelle convention pour les prêts des militaires envoyés en opération

Contrôler les risques

La Défense souhaite que son personnel soit en sécurité en opération et elle met tout en œuvre pour contrôler les risques. À partir du 1er juillet 2021, le ministère couvrira le solde restant dû des crédits hypothécaires de son personnel si le pire venait à lui arriver durant une opération et ce, qu'il soit civil ou militaire. "Le personnel de la Défense sert notre pays à tout moment. Il est donc naturel que le personnel et leur famille soient soutenus en cas d'événements tragiques comme un décès. À partir du 1er juillet 2021, le ministère de la Défense ou l'assureur paiera le solde de l'assurance solde restant dû par un prêt hypothécaire en cas de décès" , a souligné la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, citée par le communiqué.

La couverture par la Défense de l'encours de l'assurance solde restant dû en cas de décès s'étend au risque de guerre lors d'opérations en Belgique et à l'étranger mais aussi à l'exercice d'activités à risque menées dans le cadre d'exercices et de la formation, comme le saut en parachute, la plongée sous-marine et autres activités sous eau, la manipulation d'explosifs et d'armes à feu, les sports de combat et les activités d'escalade. Les équipages d'avions et d'hélicoptères sont concernés également lors d'accidents aéronautiques militaires. Les assureurs adhérents à la convention paieront le montant restant dû dans les autres cas.