Une nouvelle enveloppe pour accompagner le plan de relance belge

Thomas Dermine devrait être chargé, ce vendredi, d’identifier des investissements supplémentaires pour 1 milliard d’euros au niveau fédéral.

Ce 30 avril est une date symbolique importante: c’est aujourd’hui que la Belgique va déposer la version finale de son plan de relance à la Commission européenne, après avoir reçu l’aval du comité de concertation. Un plan qui comprend 85 projets d’investissements, pour un total de 5,9 milliards d’euros, dont 65% devraient être engagés d’ici la fin 2023, accompagnés de 36 projets de réforme.

Une étape qui est l’aboutissement d’un gros travail de coordination interfédéral. "C’est un gros cargo qu’il faut faire atterrir sur une piste de brousse, en veillant à ne rien casser", aime à comparer Thomas Dermine (PS), secrétaire d’État à la relance et aux investissements stratégiques. Mais au Fédéral, on prépare déjà la suite. Le gouvernement, qui se réunit ce vendredi, devrait en effet charger Thomas Dermine (PS) d’élaborer un plan fédéral plus large.

Pour rappel, l’accord du gouvernement De Croo prévoit pour la Belgique le retour à un taux d’investissement public de 4% du PIB en 2030, avec un objectif intermédiaire de 3,5% en en fin de législature. Comme Thomas Dermine l’a expliqué la semaine dernière à la Chambre, cela signifie 13,1 milliards d’investissements supplémentaires sur cette législature.

7,2 milliards Pour répondre à l'objectif d'un retour à l'investissement public à 3,5% en fin de législature, la Belgique doit investir 7,2 milliards d'euros, en plus des 5,9 milliards prévus dans le plan de relance belge.

Puisque 5,9 milliards sont couverts par les fonds européens du plan de relance, reste 7,2 milliards d’euros d’investissements à identifier. Des investissements dont près de 20% devraient venir du Fédéral, le solde se répartissant à parts quasi égales entre les Régions et les pouvoirs locaux.

La Flandre va faire plus que sa part du boulot, avec son Vlaamse Veerkracht, qui se monte à 4,3 milliards d’euros: la moitié sera financée par les fonds européens, une partie des projets ayant été intégrés dans le plan de relance interfédéral. Et le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA) s’est engagé à financer 2 milliards sur les deniers de la Région flamande. La Wallonie, avec son plan Get Up Wallonia, devrait suivre, tout comme Bruxelles.

Il n’y a guère d’inquiétudes, semble-t-il, sur la capacité des pouvoirs locaux à contribuer à 40% de l’effort: ils échappent en effet à la comptabilité SEC, ce qui rend les investissements budgétairement plus faciles, alors qu’au Fédéral ou dans les Régions, cette comptabilité SEC ne fait pas de distinction entre une dépense et un investissement.

Le retour du Palais de justice

Le Fédéral, lui, devra donc réaliser 1,3 à 1,4 milliard d’euros d’investissements supplémentaires. Trois projets ont déjà été identifiés, pour un total de 328 millions. Il s’agit des projets retirés du plan belge par le Fédéral, pour passer de 130% à 100% de l’enveloppe, à savoir les quartiers du futur portés par la Défense, les scanners au port d’Anvers pour lutter contre le trafic de drogue et la rénovation de certains bâtiments publics fédéraux comme le Palais de justice, les bâtiments du Cinquantenaire et certains bâtiments de la police.

Pour son plan de relance XXL, Thomas Dermine devrait aller repêcher dans les quelque 8 milliards d'euros de projets qui avaient répondu à l'appel à projets.