Une nouvelle manifestation contre les mesures du Codeco

À partir de lundi, les événements, représentations culturelles et autres , ainsi que les congrès à l'intérieur ne seront autorisés que dans les conditions suivantes: maximum 200 visiteurs, public assis avec port du masque et utilisation du Covid Safe Ticket à partir de 50 visiteurs.

Tous les regroupements et activités privés à l'intérieur sont également provisoirement interdits à l'exception du sport, des regroupements au domicile privé ou dans un logement touristique de faible capacité, des mariages et des funérailles, ou encore lorsqu'elles sont destinées aux groupes vulnérables. Là où le port du masque est déjà obligatoire, il l'est à présent dès l'âge de six ans. Les plaines de jeux intérieures devront par ailleurs fermer. Elles pas été évoquées explicitement lors de la conférence de presse du Comité de concertation vendredi.