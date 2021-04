Une nouvelle présidente pour la Loterie nationale

"Ces choix s’inscrivent dans notre politique, entamée depuis un moment, de rajeunir, diversifier et féminiser nos représentants et nos équipes."

Après avoir proposé le jeune libéral liégeois Mathieu Bihet à la SNCB et avoir créé la surprise en envoyant Ibrahim Ouassari, fondateur de Molengeek et CEO de Urbantech, chez Proximus, le président du MR veut jouer le renouveau. "Ces choix s’inscrivent dans notre politique, entamée depuis un moment, de rajeunir, diversifier et féminiser nos représentants et nos équipes en privilégiant la compétence", vante Georges-Louis Bouchez. Celui-ci envoie par ailleurs son conseiller spécial au parti Jolan Vereecke au CA de Brussels Airport ou encore une jeune du cabinet Wilmès, Anne-Sophie Gilain, au CA d'Infrabel.