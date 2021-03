Une nouvelle version du plan de relance pour début avril

"L’objectif est d’aboutir à une nouvelle version du plan de relance , après validation par le comité de concertation et tous les gouvernements de notre beau pays, pour début d’avril " a indiqué mercredi en commission Économie de la Chambre Thomas Dermine (PS). Le secrétaire d’État à la relance était interpellé par plusieurs parlementaires, dont Denis Ducarme (MR), très critique sur le plan de relance, dont il voudrait qu'il intègre des mesures en faveur des secteurs les plus touchés par la pandémie. "Il ne faut pas confondre les mesures sectorielles de sortie de crise et le plan relance qui vise à répondre aux défis structurels en matière de digitalisation et de transition environnementale" lui a répondu Thomas Dermine.

La Commission fort critique

La Belgique a déjà envoyé un document de 200 pages à la Commission européenne sur les réformes structurelles qu'elle propose, document dont les parlementaires aimeraient prendre connaissance. "Il y a peu de surprises, puisque nous nous sommes basés sur les recommandations faites par la Commission à la Belgique en 2020 et surtout en 2019, des recommandations qui étaient connues au moment de la conclusion des accords de gouvernement", a répondu Thomas Dermine. "Nous avons soumis les éléments pertinents des différentes déclarations gouvernementales pour engager les discussions avec la Commission sur les réformes et voir sur quels axes ils voudraient nous voir travailler, au-delà des éléments compris dans les accords" a poursuivi Dermine.

Il ne s’en cache pas: l’accueil de la Commission européenne n’a pas été enthousiaste. "Je ne vous mentirai pas, la Commission européenne pousse très fort. Sur la partie projets, elle insiste pour que les projets soient le plus détaillés possible, avec des ‘milestones’ et des ‘targets' pour permettre une mise en œuvre rapide. Et sur les réformes, la Commission nous a demandé de réduire le périmètre, mais d’être un cran plus précis. Ce sera le cas dans le deuxième draft que nous soumettrons début avril, que nous pourrons alors communiquer au Parlement, de façon à pouvoir encore intégrer les remarques dans la version finale prévue fin avril» a promis le secrétaire d'État.