Une relation au travail à réinventer...

Et puis, il y a ces centaines de milliers de Belges qui travaillent de la maison: une bénédiction pour les uns qui apprécient de ne plus devoir faire la navette, une malédiction pour les autres qui n'en peuvent plus de vivre entre leurs quatre murs.

Machine à café désertée

Le grand écart

Or, on sait que l'ambiance de travail et l'esprit d'équipe créent de la loyauté. C'est souvent ce qui retient certaines personnes au sein de l'entreprise. Jusqu'à présent et si l'on se fie aux chiffres des secrétariats sociaux, le télétravail n'a pas provoqué un plus haut taux de rotation au sein des entreprises. Au contraire même. D'après Acerta, 2,4% des salariés ont remis leur démission en 2020; c'est le chiffre le plus bas depuis cinq ans. Ce qui peut se comprendre, vu le contexte économique incertain. En 2019, on était encore à 3,3%.