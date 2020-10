"Une rencontre chaleureuse": le roi Philippe et la princesse Delphine mettent fin à de longues années de scandale

"Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial", ont expliqué Philippe et Delphine.

Le roi Philippe et la princesse Delphine de Saxe-Cobourg se sont rencontrés pour la première fois vendredi dernier au Château de Laeken.

Est-ce que Delphine de Saxe-Cobourg espérait un rapprochement? La princesse a haussé les épaules la semaine dernière, sur les ondes de La Première. "Je ne demande ni n'attends rien." Mais ce rapprochement entre la toute nouvelle princesse de Belgique et sa famille s'est fait, et plutôt rapidement...

"Nous avons eu l'occasion d'apprendre à nous connaître lors d'un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d'intérêt communs." Le roi Philippe et la princesse Delphine

Depuis sa reconnaissance officielle, la princesse n'avait reçu aucun signal de la part de son père ou de ses frères et sœur, le roi Philippe, le prince Laurent et la princesse Astrid, expliquait-elle dans différents journaux. Elle n'a d'ailleurs pas eu de contact avec son père depuis 2001. "Je n'attends plus rien", disait-elle alors début octobre, tout en regrettant que l'histoire n'ait pu se régler en famille.

"J'ai essayé de régler le problème derrière les murs, en secret, pendant des années", a-t-elle insisté. Mais "j'étais un mouton noir, c'était désagréable et invivable", d'où la procédure judiciaire pour obtenir enfin une reconnaissance officielle.

Rencontre à Laeken

Ce jeudi, la rencontre a eu lieu, pour la première fois, au château de Laeken. Le roi Philippe et sa demi-sœur ont eu une "conversation chaleureuse". "Ils ont tous deux fait l'expérience d'un manque d'amour paternel. Cela crée un lien", disent certains médias. "C'est tout ce dont le Palais royal a besoin pour clore proprement vingt ans d'histoire de scandale, de tristesse et de colère nationale partagée", disent d'autres.

"Nous avons eu l'occasion d'apprendre à nous connaître lors d'un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d'intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial", ajoutent Philippe et Delphine.

Delphine Boël, devenue de Saxe-Cobourg

Depuis le 1er octobre dernier, et l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, Delphine Boël est considérée comme la fille légitime du roi Albert II et est donc devenue princesse de Belgique. Cela a mis fin à une saga judiciaire qui remontait à 2013.