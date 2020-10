Une simplification législative est nécessaire en matière de télétravail

On a d’une part la notion du travailleur à domicile , et d’autre part la notion de télétravailleur , explique.

Concept unique

Si on veut accompagner au mieux cette expansion du télétravail, et en retirer toutes les vertus, il faut vraiment simplifier notre législation actuelle, prévoir un concept unique de télétravail qui correspond à la réalité d’aujourd’hui et avec des dispositions très claires en matière notamment de temps de travail, et d’accidents de travail, et de bien-être au travail.