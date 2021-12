Une société belge apaisée en 2022: on peut toujours rêver…

Une action politique efficace, une mobilité retrouvée, un environnement digital accessible à tous, un arriéré judiciaire résorbé, des fonctionnaires revalorisés, un enseignement plus performant… Des vœux (pieux ?) pour 2022 en forme de conte de Noël.

Le soleil d’hiver est presque chaud, à travers les vitres d’une véranda orientée au sud-est, tandis que les nouvelles du jour défilent sur l’écran à haute définition.

Accord large et unanime de tous les partis politiques sur les agendas socio-économiques de 2022, toutes questions confondues, la priorité étant donnée au pragmatisme, à la coopération efficace et à l’esprit d’équipe. La musculation médiatique des politiciens, souvent interviewés au petit matin, est mise au rebut pour longtemps, sinon pour toujours.

Moins de fatigue pour les politiciens (des deux sexes, voire davantage) et moins de langue de bois pour le peuple matinal qui pourra jouir d’une animation musicale de qualité, prémices à une belle et enrichissante journée.

Par voie de conséquence, le besoin de se « tenir par la barbichette » entre édiles disparaît puisque la nécessité de faire perdre l’autre est remplacée par le désir ardent de gagner tous ensemble.

Bruxelles engorgée, mais Bruxelles libérée

Les chaînes de radiotélévision décident de réduire les séquences de micros-trottoirs, conscientes que leur effet pseudo-démocratique se réduit souvent à des réactions épidermiques en tous sens qui ne font en rien avancer la pertinence des réflexions et divisent la société plus qu’autre chose.

Une solution élégante et équitable vient d’être trouvée pour une coexistence pacifique entre chauffeurs de limousines et taximen, tandis qu’une vraie politique de mobilité, intégrée et systémique voit le jour: parkings de dissuasion à chaque sortie du ring bruxellois, gratuits et avec surveillance de sécurité, bornes de recharge, et toujours, pour le moment, une station-service.

Reliant ces différents parkings, un monorail jouxtant le ring et permettant de joindre rapidement la ligne de métro adéquate (une ligne par sortie de ring, desservant différents quartiers bruxellois).

Quant aux panneaux lumineux à l’entrée des tunnels urbains, ils vont enfin servir à de vraies annonces, au-delà des vœux de Nouvel An et des "circulation hivernale" ou "trafic dense".

En outre, le canal verra arriver des vaporettos entre Vilvorde et Ruysbroek, traversant ainsi tout Bruxelles du nord au sud, avec arrêts aux endroits stratégiques. Une nouvelle Venise du nord est née.

Une grande concertation, menée avec pour seul critère la devise "efficacité, respect, convivialité", sans aucune connotation idéologique, a enfin permis une harmonieuse circulation entre les 2, 3, 4 roues et plus.

Dans le cadre d’une standardisation de bon aloi, hors le prix lié au type de quartier, tous les parcmètres de Bruxelles, Flandre et Wallonie ont maintenant le même mode de fonctionnement.

Il en est de même pour les distributeurs de billets de banque, les sites de réservation de trains, avions, hôtels, restaurants: l’esperanto informatique est enfin né.

Les banques, suite au manque de contact avec leurs clients, lié à la défunte pandémie, ont par ailleurs décidé de réserver chacune un confortable salon de conversation pour discuter, sans rendez-vous, avec leurs clients, des plus fortunés aux plus modestes, avec le slogan: "Vos banquiers sont sympas!"

Certes, le droit à la grève et à la manifestation est l’un des fleurons d’une bonne démocratie, mais aujourd’hui, il est avéré que les anciens « casseurs » se sont reconvertis en service d’ordre aussi efficace que courtois avec le slogan: "Autrefois braconniers, aujourd’hui gardes-chasse".

Renouveau du secteur public

Tous les corps de fonctionnaires mécontents depuis des années ont enfin obtenu satisfaction: police, justice, et tant d’autres, sans compter que le Palais de justice de Bruxelles a fait peau neuve et a créé un monument constitué d’anciens échafaudages afin de rappeler les années de lutte pour renaître de ses cendres. L’arriéré judiciaire s’est complètement résorbé.

Les musées et autres conservatoires et écoles sont tous parfaitement ravalés.

Un effort important est consenti dans le domaine de l’éducation. Les grandes lignes en sont parfois révolutionnaires.

Ainsi, on peut citer un nivellement par le haut, avec soutien actif et remédiation pour ceux qui en ont besoin et une formation au civisme et au vivre-ensemble obligatoire et pédagogiquement excellente, au point qu’on a dû engager des enseignants supplémentaires.

La formation continue est entrée dans les mœurs et toute la société en bénéficie, de même qu’un système d’apprentissage mixte (théorie et travail en entreprise) ainsi que la valorisation de métiers manuels, autrefois en grande pénurie, réduisent à quasi zéro le non-emploi.

Une réforme linguistique est en cours pour remplacer les termes "langue de bois", les euphémismes troubles et toute une série d’expressions qui ont longtemps contribué à l’abrutissement et l’ignorance par des mots clairs précis et qui avaient le mérite de déjà exister.

D’autre part, une grande campagne de sensibilisation est mise en place pour plusieurs années afin de former les populations à la pensée complexe de manière à ne plus vouloir à tout prix conformer la réalité à une simple chaîne de raisonnement "cause à effet" unique, mais à faire rentrer dans les mœurs le concept de causes multifactorielles et ainsi démonter les simplifications outrancières et généralement fausses, véhiculées, entre autres, par les réseaux sociaux dont l’influence s’est fort réduite.

Une éruption volcanique du mont Erebus permet de faire baisser la température terrestre de 1,5°, au profit d’un climat pacifié et d’une biodiversité radieuse.

La première centrale à énergie de fusion a vu le jour et dans dix ans, ce sera la source d’énergie mondiale privilégiée tandis que la permanence d’une éruption volcanique du mont Erebus a permis, en quelques années, de faire baisser la température terrestre de 1,5°, au profit d’un climat pacifié et d’une biodiversité radieuse.

Le monde est beau, le présent gratifiant et l’avenir plein de promesses… quand un soudain le réveil-matin déchire l’écran des rêves.

Joyeux Noël et bonnes fêtes quand même.