Une spin-off de l'UCL se dote de 13 millions pour prévenir des risques de l'obésité

L’UCL et l’université néerlandaise de Wageningen s'attaquent aux problèmes liés à l'obésité et au diabète de type 2. Forts de leurs recherches, ils créent un spin-off qui a réussi à lever 13 millions d'euros.

"Il s’agit d’une spin-off commune à l’UCL et à l’Université de Wageningen, aux Pays-Bas", explique le professeur Cani. "L’idée est de commercialiser dans un premier temps un complément alimentaire basé sur la bactérie découverte à Wageningen par mon collègue, le professeur Willem de Vos, et dont nous avons identifié certaines propriétés intéressantes pour la santé à l’UCL."

La bactérie en question? L'Akkermansia muciniphila. Elle est naturellement présente dans nos intestins. "Nous avons pu montrer qu’elle jouait un rôle bénéfique chez les souris obèses et/ou souffrant de diabète. Nos avancées scientifiques ouvrent donc des perspectives et des cibles différentes pour lutter contre les maladies associées à l’obésité et au diabète de type 2 ."

13 millions d’euros en un an

Il n’en fallait pas plus aux "chercheurs-entrepreneurs" pour se lancer dans l’aventure de la spin-off. En Belgique, l’équipe de Patrice Cani a pu bénéficier d’un financement de quelque 450.000 euros de la Région wallonne via son programme "First spin-off" pour progresser dans cette voie.