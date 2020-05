Une taxation des plus-values rapporterait 1,2 milliard d'euros

C’est précisément au moment où la gauche profite de la crise du coronavirus pour remettre à l’agenda l’idée d’une plus importante contribution des grandes fortunes que le Conseil supérieur des finances (CSF) a présenté son rapport tant attendu sur la réforme de l’impôt des personnes physiques. L’étude se retrouvera très certainement sur la table des négociations gouvernementales – si du moins elles commencent un jour – mais tempère aussi les attentes. Une taxe réaliste sur les plus-values sur actions et produits d'assurance – c’est-à-dire 10% – rapporterait tout au plus 1,2 milliard d’euros et la taxation des loyers réels 464 millions d’euros , si l’on en croit les calculs du CSF.

Six modèles

Frein aux plans cafétéria

Par ailleurs, un consensus n’a pu être trouvé que sur un certain nombre de principes généraux pour parvenir à un système fiscal plus équilibré, plus équitable et plus simple, avec moins de régimes d’exception et de déductions, davantage de neutralité fiscale entre les différentes formes de ménages, et une harmonisation de la notion de rémunération fiscale et sociale. Cette dernière mettrait un frein aux plans connus sous l’appellation "cafétéria" et à la conversion d’une partie du salaire en avantages moins taxés, comme les voitures de société. Mais ici aussi, aucun consensus n’a pu être trouvé.