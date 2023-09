Une victoire de Laurence Massart face à l'État belge, la nomination de son successeur bloquée

Dans un jugement en référé, relayé par La Libre et consulté par nos soins, le tribunal de première instance de Bruxelles "ordonne au ministre de la Justice" de transmettre au Conseil supérieur de la justice la candidature de renouvellement du poste de première présidente de la cour d'appel de Laurence Massart. Il "interdit" également à l'État de poursuivre l'instruction des candidatures à ce poste parmi les plus importants du pays, tant que le Conseil d'État, saisi par Mme Massart, ne s'est pas prononcé.

Les décisions du Conseil d'État prenant, en moyenne, deux ans à être prises, c'est un solide mal de tête auquel se prépare une fois de plus la justice bruxelloise. Après le blocage à la tête de son parquet, c'est la plus grande cour d'appel du pays, en souffrance et en sous-effectif depuis des lustres, qui risque d'être coincée pendant un certain temps.