Une vingtaine de casseurs arrêtés lors d'une manif

Environ 650 personnes, selon l'estimation de la police, ont manifesté ce dimanche devant la gare du nord de Bruxelles contre le Covid Safe Ticket et l'obligation vaccinale .

Une vingtaine d'arrestations préventives ont permis de saisir divers feux d'artifice et autres équipements de personnes avec des intentions malveillantes, a indiqué dans l'après-midi la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van de keere.

Cette mobilisation est organisée à l'appel de l'ASBL Lagardère et du docteur David Bouillon. Des personnes ont scandé le mot "Liberté" en réponse aux restrictions sanitaires. La dislocation a commencé peu après 15 heures. Il n'y a pas eu jusqu'alors de débordement signalé.

La police a saisi plusieurs dizaines de feux d'artifice et pétards, des masques à gaz, un coup de poing américain, des gants renforcés, une cagoule, un casque, un masque et plusieurs lunettes visant à protéger les yeux du gaz lacrymogène utilisé par les forces de l'ordre et même un gilet de protection pour le torse. Le nombre total d'arrestations administratives n'a pas encore été communiqué. Il est à attendre que plusieurs d'entre elles deviennent judiciaires, étant donné la nature des objets confisqués. "Compte tenu de ce qu'il s'est passé les semaines précédentes, nous avons opté pour une approche préventive afin d'éviter tout incident", a expliqué Ilse Van de keere.