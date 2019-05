Une vingtaine de "gilets jaunes" interpellés à Bruxelles

Un rassemblement non autorisé des "gilets jaunes" à Bruxelles a eu lieu à la gare du Nord. Une partie des manifestants s'est déplacée dans le centre-ville en cassant du mobilier urbain et en lançant des projectiles sur la façade du siège du PS. La police a procédé à une vingtaine d'interpellations.

Les personnes ayant attaqué la façade du siège du PS et tenté ci et là de déplacer du mobilier urbain dans un jeu du chat et de la souris avec les policiers, seraient issues du rassemblement initié par des "gilets jaunes" à la gare de Bruxelles-Nord en début d'après-midi. Une grande partie des manifestants de ce rassemblement non autorisé avait été encerclée par la police, mais d'autres groupes s'en étaient détachés, dont celui qui a pris la direction de la Petite ceinture puis du piétonnier.