Vaccination contre le Covid-19: les mutualités à la rescousse pour identifier les patients à risque

Après les maisons de repos, le personnel de soin et les plus de 65 ans, ce sera au tour des patients à risque de 18 à 64 ans de pouvoir bénéficier d’un vaccin anti-Covid. La liste des pathologies qui donneront droit à cette priorité a été affinée la semaine dernière. Elle comprend notamment les plus de 45 ans qui souffrent de diabète ou de maladies pulmonaires, cardiovasculaires ou neurologiques chroniques, ainsi que les plus de 18 ans immunodéprimés ou dialysés. Soit, au total, 1,5 million d’individus, estiment les autorités belges, dont la vaccination devrait commencer durant la deuxième quinzaine du mois de mars.