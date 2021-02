Vaccination: en mars, place aux personnes âgées ou à risques

Le premier centre de vaccination bruxellois a ouvert ses portes cette semaine, et a directement commencé à injecter du Moderna au personnel soignant de première ligne âgé de plus de 50 ans.

En mars s'écrira un nouveau chapitre de la campagne de vaccination. Les critères de risque définis par le Conseil supérieur de la santé ont été intégrés dans le calendrier des opérations.

C'est une course de fond, dans laquelle il convient de conserver un coup d'avance. Alors que la valse des piqûres se termine dans les maisons de repos, que les centres de vaccination sortent de terre, et que le mois de février est centré, pour faire bref, sur le personnel de soins, la task force "vaccination" a, elle, les yeux rivés sur mars.

Au programme, les Belges de plus de 65 ans (2 millions) et les personnes présentant des facteurs de risque (1,5 million, soit 200.000 de plus que les premières estimations), tels que ceux-ci ont été validés par le Conseil supérieur de la santé. La liste des comorbidités ouvrant une priorité étant arrêtée, restait à concrétiser le planning des opérations. Ce qu'a fait la task force dans un avis rendu vendredi.

"Une première estimation, en supposant que des vaccins soient disponibles en suffisance, montre que ce processus prendra deux à trois mois." La task force "vaccination"

En guise d'introduction, un rappel important: lorsque l'on se frotte au coronavirus, le plus grand facteur de risque reste l'âge. Ce qui explique pourquoi la priorité absolue a été accordée aux maisons de repos. Et pourquoi les Belges de plus de 65 ans passeront juste devant les personnes présentant des facteurs de comorbidité. La première catégorie sera identifiée sur la base du registre national, tandis que pour la seconde, mutualités et médecins généralistes seront appelés à la rescousse – mais pour cela, il faut disposer d'un dossier médical global, d'où l'appel à ceux qui n'en disposent guère d'aller s'en ouvrir un auprès de leur généraliste.

75% d'âge, 25% de risques

Les convocations arriveront par SMS, mail ou courrier; pour cela, un système informatique doit être mis sur pied d'ici la mi-février. Les plus de 65 ans seront convoqués par ordre décroissant de groupes d'âge, constitués de tranches de 5 ans.

Ce n'est que lorsqu'un centre atteindra la dernière tranche des 65-69 ans qu'il invitera les personnes à risques à entrer dans la danse, en respectant la proportion suivante: 75% de personnes âgées, 25% de personnes à risques. Ce qui devrait commencer à se produire au plus tôt à partir de la seconde quinzaine de mars.

4,43 millions de personnes vaccinées Une fois les personnes de plus de 65 ans et celles présentant des facteurs de risques vaccinées, quelque 4,43 millions de Belges auront eu la possibilité de se protéger face au coronavirus. Restera à s'attaquer, à partir de juin, au reste de la population de plus de 18 ans (4,99 millions de personnes ciblées).