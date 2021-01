Vaccination: le handicap belge

Les délais donnés pour la suite du calendrier ne sont pas beaucoup plus encourageants. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les plus de 65 ans, le tour viendra au mois de mai. Même si les vaccins prévus reçoivent une autorisation de mise sur le marché, et qu'aucun grain de sable ne vient gripper la complexe machinerie belge, l'objectif fixé à 70% de la population vaccinée ne sera pas atteint avant le mois d'octobre. Un délai excessif. Car d’ici là, on fait quoi? On reconfine pour les troisième et quatrième vagues? On donne le coup de grâce à tout un pan de l’économie du pays et on assiste, impuissants, à l’inexorable envolée du nombre de décès?